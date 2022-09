Guvernul va aproba bugetul pe 2023 la 27 octombrie, anunță premierul Ciucă Guvernul va aproba bugetul pe 2023 la data de 27 octombrie 2022, a anunțat premierul Ciuca. Premierul a facut acest anunț la inceputul ședinței de Guvern din 21 septembrie 2022. Șeful Executivului a promis ca proiectul de lege va fi finalizat de instituțiile subordonate Executivului la data de 20 octombrie. Astfel, proiectul va putea fi aprobat intr-o ședința de Guvern, cel tarziu la data de 27 octombrie. Astfel, in luna noiembrie 2022, Parlamentul va avea timp sa dezbata și sa voteze proiectul de lege, a precizat premierul. Nicolae Ciuca este șef al Guvernului, președinte al PNL și senator. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

