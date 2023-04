Guvernul va aproba azi îngheţarea temporară a poliţelor RCA Guvernul urmeaza sa aprobe, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, conform Agerpres. Potrivit notei de fundamentare, prin proiect se propune „inghetarea temporara, pentru 6 luni, a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA pentru contractele RCA incheiate ulterior datei… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

