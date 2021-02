Guvernul va aproba, azi, bugetul de stat pentru 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an. Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramane la 7,16%, precizand ca, fata de varianta publicata a proiectului, s-ar putea sa fie unele…

- Guvernul se va reuni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramâne la 7,16%, precizând ca, fata de varianta publicata a proiectului,…

- Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. "Deficitul bugetar ramane asa cum am stabilit, sunt modificari poate in interior, alocari diferite, mai…

- UPDATE – Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. ‘Deficitul bugetar ramane asa cum am stabilit, sunt modificari poate in interior, alocari diferite, mai multe credite…

- Datoria guvernamentala bruta nu va depași un nivel sustenabil de 55% din PIB, sub nivelul de 60% din PIB pe termen mediu (2021 – 2024), in condițiile consolidarii fiscale, ,conform metodologiei UE , se arata intr-un raport care insoțește proiectul de buget pe 2021. „Planificarea bugetara pe anul 2021…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Finantelor, gandit pe o crestere economica de 4,3% și un deficit de 7,16%, scrie Agerpres . Cererea interna va reprezenta motorul cresterii economice in special prin majorarea formarii brute…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de…

- Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetara din 2020. Cițu: Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB, respectiv 96 mld. lei, pe o contractie economica de 4,2% Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul…