Guvernul va aproba acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2021 Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021. "Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii de ajutoare de urgenta pe parcursul anului 2021, pentru sprijinirea populatiei afectate de inundatii, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse in anul 2021. Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevazute cu aceasta destinatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021."Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021. "Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea…

- „Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii de ajutoare de urgenta pe parcursul anului 2021, pentru sprijinirea populatiei afectate de inundatii, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse in anul 2021. Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii...

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021.

- Ajutoarele de urgența vor putea fi accesate mai ușor, Guvernul urmand sa ia o decizie in acest sens in scurt timp. „Aș vrea sa anunț acum o Hotarare de Guvern pentru a ne asigura ca ajutoarele de urgența ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom da o Hotarare de Guvern care sa instituie o derogare…

- Guvernul are vineri sedinta, de la ora 20.30, pentru a aproba noi masuri de relaxare, incepand cu data de 15 mai. Printre acestea se numara renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise, cu exceptia pietelor, targurilor si statiile de autobuz, eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, modificarea Ordonantei de Urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile…