Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va analiza, cel tarziu saptamana viitoare, schema de granturi pentru secorul HoReCa. Modelul de lucru Kurzarbeit va fi prelungit Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-au intalnit, miercuri, cu reprezentantii HoReCa, Orban declarandu-se favorabil prelungirii cu sase luni a aplicarii somajului tehnic pentru angajatii a caror activitate este afectata din cauza crizei sanitare. Totodata, Guvernul va…

- Guvernul va anliza, cel tarziu saptamana viitoare, schema de granturi pentru secorul HoReCa. Modelul de lucru Kurzarbeit va fi prelungit Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia…

- Pentru schema de ajutor referitoare la capitalul de lucru al firmelor mici și mijlocii (ajutor in valoare de 2,000 de euro), evaluarea va incepe luni, spune ministrul. „Banii se gasesc deja in momentul de fața in banci, intreprinzatorii nu trebuie sa faca decat sa incarce in aplicație contractul semnat…

- Pentru schema de ajutor referitoare la capitalul de lucru, evaluarea va incepe luni, spune ministrul. „Banii se gasesc deja in momentul de fața in banci, intreprinzatorii nu trebuie sa faca decat sa incarce in aplicație contractul semnat și in maximum doua zile banii le vor intra in cont. Referitor…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca la finalul acestei saptamani, cel mai probabil, schema de ajutor de stat pentru industria ospitalitatii va fi finalizata si aprobata, astfel incat saptamana viitoare sa fie transmisa Comisiei Europene. "La ora actuala, am format…

- Intrebat de jurnaliști daca Guvernul planuiește o modalitate de sprijin pentru romanii care activeaza in industria HoReCa, premierul Ludovic Orban a raspuns ca da. „Sigur ca da. Pe langa masurile pe care le-am doptat care nu au fost puține: Va aduc aminte ca i-am scutit de plata impozitului specific,…