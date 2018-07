Guvernul va aloca un miliard de euro pentru programul de investiţii în domeniul culturii „Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de obiective culturale sau realizarea de lucrari de interventie, reabilitare sau modernizare a celor existente”, a declarat joi Dancila la inceputul sedintei de Guvern.



Astfel, Executivul va aloca, printr-o Ordonanta de Urgenta, suma de 1 miliard de euro, care sa fie folosita pentru investitii in obiectivele culturale.



„Prin aprobarea unui program… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

