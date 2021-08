Guvernul va adopta un proiect de reducere a impactului anumitor produse din plastic asupra mediului Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care vizeaza transpunerea in legislatia nationala a unei Directive europene (Directiva 2019/904/UE).



In nota de fundamentare se arata ca obiectivele actului normativ sunt de a preveni si de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, in special asupra mediului acvatic si asupra sanatatii umane, precum si de a promova tranzitia la o economie circulara cu modele de afaceri, produse si materiale inovatoare si durabile,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

