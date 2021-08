Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care vizeaza transpunerea in legislatia nationala a unei Directive europene (Directiva 2019/904/UE).



In nota de fundamentare se arata ca obiectivele actului normativ sunt de a preveni si de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, in special asupra mediului acvatic si asupra sanatatii umane, precum si de a promova tranzitia la o economie circulara cu modele de afaceri, produse si materiale inovatoare si durabile,…