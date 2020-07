Ionel Danca a spus, in declaratia de presa sustinuta dupa sedinta de Guvern de joi, ca un proiect de act normativ a vizat masuri de sprijin pentru companiile si angajatii afectati de criza COVID – programul de granturi pentru repornirea activitatilor economice in domeniile unde au existat restrictii pe perioada starii de urgenta sau de alerta. ”Vorbim despre un program de un miliard de euro pentru reluarea activitatilor economice, impartit in 3 mari ctegorii de beneficiari: pe de-o parte se asigura un buget de 100 de milioane de euro pentru micro-granturi in valoare de 2.000 de euro pentru SRL-uri…