Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut Ministerului Educației și Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale promovarea la nivelul Guvernului a unui Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii, in urma discuției telefonice purtate cu reprezentanții sindicatelor din sistemul de invațamant. Memorandumul va fi adoptat in ședința Executivului de maine, 8 iunie 2023, și va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației in viitoarea grila de salarizare și utilizarea…