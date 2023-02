Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii stramutati in Romania vor fi protejati impotriva traficului de persoane cu ajutorul initiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, initiativa care beneficiaza de un grant in valoare de 160.000 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia…

- Guvernul a suplimentat fondurile alocate in acest an Ministerului Muncii, cu 196 de milioane de lei pentru a putea fi platite in aceasta luna pensiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. Banii vor fi luați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Executivului. Potrivit unui comunicat…

- Acesta este construit pe o crestere economica de 2,8% , precum si pe o reducere puternica a inflatiei si a deficitelor. Alte cifre prognozate indica un nivel marit al salariului mediu net lunar la 4.235 de lei si alocarea a peste 7 procente din Produsul intern brut – pentru investitii. Executivul a…

- Sindicatul Invațamantului Preuniversitar Timiș, un ONG si unele gradinite din Timisoara au luat pozitie impotriva bullyingului la care pot fi supusi si cadrele didactice. Demersul vine dupa ce o educatoare de la o gradinta din Timisoara a fost hartuita in media si retele de socializare de o fosta “vedeta”…