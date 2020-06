Guvernul va adopta săptămâna viitoare proiectul pentru organizarea alegerilor locale în 27 septembrie - Orban Guvernul va adopta în urmatoarea ședința proiectul de lege prin care va stabili data alegerilor locale, cea propusa de Executiv fiind 27 septembrie. Orban spune ca, daca transmiterea virusului se va mentine la nivelul actual, alegerile locale vor avea loc, însa spera ca rata de transmitere în comunitate sa scada pâna în septembrie.

"Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor adoptata de Parlament, în sedinta de Guvern de saptamâna viitoare vom adopta proiectul de lege prin care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

