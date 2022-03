Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta in aceasta saptamana masurile la nivel national care sa reduca presiunea generata de facturile la energie si gaze naturale. Solutiile Executivului includ plafonari si compensari ale preturilor la energie si gaze naturale, pentru un an…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa sedinta cu sefii institutiilor de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la „cresterea nejustificata a pretului la carburanti”. „Statul roman are obligatia…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca soluția pentru revenirea economiei in Romania este creșterea salariilor pentru toate sectoarele, nu doar pentru sectorul bugetar. Cițu a spus ca varianta scaderii TVA a fost demonstrata deja iar cand Taxa pe Valoarea Adaugata a scazut de la 24% la 20%,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca s-a ajuns la un acord, astfel incat sa existe o plafonare a preturilor la energie si gaze, de la 1 februarie. De asemenea, limitele in care trebuie sa se incadreze consumatorii vor fi majorate, iar facturile care au fost emise…

- Peste 100 de politisti participa, marti dimineata, la o razie in doua cartiere din Ploiesti, urmand sa fie facute si noua perchezitii domiciliare la persoane suspectate de inselaciune, furt calificat, furt de energie electrica, cat si de infractiuni la regimul rutier. ”La acest moment, aproximativ 110…

- Premierul Nicolae Ciuca participa miercuri, alaturi de președintele PNL, Florin Cițu, la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea lui I. Gh. Duca, in județul Valcea. Dupa ceremonie, cei doi oficiali se duc intr-un pelerinaj la biserica din Urșani și apoi la Cabana Valea Ursului. Evenimentul…

- Presedintele Klaus Iohannis cere masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze.”Noi avem masuri de compensare a facturilor, insa acestea nu pot continua la nesfarșit. E nevoie de soluții pe termen lung”, a transmis, joi, Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului…