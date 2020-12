Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, despre schema de ajutor de stat pentru HoReCa: Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar valoarea maxima a ajutorului este plafonata la 800.000 de euro Guvernul va discuta, in prima lectura, Ordonanta care prevede acordarea unui ajutor de stat pentru companiile din sectorul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- Va fi suplimentat și bugetul pentru masura 2, cea pentru capitalul de lucru. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern. O ultima incercare pentru ca inițiativa „Fara Penali” sa intre la vot. Senatul a acceptat Potrivit modificarilor care vor fi facute la vechea ordonanța de urgența,…

- Ziarul Unirea Premierul Ludovic Orban, vine in sprijinul HoReCa: „Se dau bani, 20% din pierderea pe cifra de afaceri” Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat, duminica seara, ca Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru HoReCA și pentru zona culturala privata. „Zona HoReCa, intr-adevar,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz. Orban a mai anuntat…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica seara, ca Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si pentru zona culturala privata, transmite Agerpres."Zona HoReCa, într-adevar, a fost foarte afectata. Dar si pentru zona HoReCa, pe lânga masurile pe care…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz. Orban a mai anuntat…