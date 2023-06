Stiri pe aceeasi tema

- Greva din Educație: Guvernul anunța ca va adopta un memorandum privind creșterile salariale pentru profesori Guvernul va adopta un memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii, a anunțat, miercuri, Executivul. ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca…

- Guvernul va adopta in ședința de guvern de joi un Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii, pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației in viitoarea grila de salarizare și utilizarea ca

- Guvernul va adopta un memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua lege a salarizarii. Premierul le-a cerut miniștrilor Educației și Muncii promovarea la nivelul Guvernului a memorandumului privind majorarea salariilor profesorilor prin noua lege a salarizarii

- Potrivit digi24, reprezentanții parinților, ai elevilor și sindicatele din Invațamant au discutat astazi cu ministrul Educației despre calendarul examenelor naționale. Ligia Deca a declarat ca, de la momentul adoptarii ordonanței privind majorarile salariale ale profesorilor și pana acum, 15 mii de…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții liderilor sindicatelor din Educație. In cadrul dialogului, la care a participat și ministrul Educației, doamna Ligia Deca, au fost prezentate masurile propuse privind majorarea veniturilor personalului din Invațamant.…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții liderilor sindicatelor din Educație. In cadrul dialogului, la care a participat și ministrul Educației, Ligia Deca, au fost prezentate masurile propuse privind majorarea veniturilor personalului din Invațamant.„In…

- Dupa o noua runda de negocieri, de data aceasta cu ministrul Muncii și cel al Educației, sindicaliștii din Educație anunța sec: nu exista niciun motiv sa se renunțe la greva sau la amplul protest de marți. Dascalii cer in continuare majorari salariale pe care Guvernul nu pare ca ar vrea sa le accepte.…

- Sindicatele au anunțat ca au cerut joi seara o creștere in bloc a tuturor salariilor din Invațamantul preuniversitar cu 25% și ca Guvernul are timp pana maine, cand va fi o noua runda de negocieri, sa faca toate calculele și sa ofere un raspuns. In școli este a patra zi de greva generala, iar greva…