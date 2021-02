Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Croatia, in urma cutremurului care a avut loc, in decembrie, in apropiere de Zagreb.



Potrivit proiectului de hotarare, valoarea ajutorului se ridica la 642.600 lei, exclusiv transportul.



"Se are in vedere aprobarea scoaterii din rezervele de stat a urmatoarelor produse: corturi, paturi, paturi, saltele pat, saci de dormit, cearsafuri pat si constructii usoare din elemente modulate. Transportul produselor…