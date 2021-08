Guvernul va abroga prevederile OUG 70/2020 privind debranşarea/deconectarea clienţilor rău-platnici la gaze şi energie electrică Guvernul urmeaza sa aprobe, prin ordonanta de urgenta, abrogarea articolului 72, alineat 1, din OUG 70/2020, prevedere care stabileste ca pe perioada starii de alerta operatorii de transport si distributie energie electrica si gaze naturale asigura continuitatea furnizarii serviciilor, iar in situatia in care este incident un motiv de debransare/deconectare amana efectuarea acestei operatiuni pana la incetarea starii de alerta.



"Prezentul proiect de act normativ are drept scop abrogarea prevederilor articolului 72, alineat (1) din OUG nr. 70/2020, in vederea revenirii la prevederile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

