Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, modificarea OUG 63/2020 pentru organizarea si desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19. "Prin prezentul act normativ se are in vedere ca, in situatia in care sumele prevazute pentru campaniile de informare publica nu se utilizeaza integral pe categorii de furnizori de servicii media in procentele prevazute la articolul 3, sa se creeze cadrul legal pentru redistribuirea sumelor ramase necheltuite celorlalte categorii de furnizori de servicii media…