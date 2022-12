Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza sa elimine obligativitatea depunerii declaratiei pe proprie raspundere privind consumul de energie electrica de catre persoanele care detin mai multe case sau apartamente. Actul normativ a figurat pe agenda sedintei executivului din aceasta saptamana. Si tot inainte de sfarsitul…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care aduce modificari ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 poate fi accesat . Prin urmare, proiectul de OUG elimina doua alineate…

- Actul normativ are ca obiecti de reglementare aprobarea ordonantei Guvernului 16/2022 referitoare la modificarea si completarea unor acte normative in sensul adoptarii unor masuri financiar-fiscale si bugetare. Suprataxarea contractelor de munca part-time va ramane in continuare asa cum este prevazuta…

- „Formularea din lege este neclara, iar aplicarea ei ar introduce discriminari, in special in cazul chiriasilor care se incadreaza in limitele de consum pentru care se acorda preturi mai mici la energia electrica. Totodata, o astfel de cerinta creeaza probleme majore la nivelul furnizorilor de energie…

- Coșmarul romanilor cu facturile plafonate continua. Și asta pentru ca noua lege a energiei a introdus un act suplimentar: declarația pe proprie raspundere pentru consumatori, prin care aceștia declara practic la ce loc de consum vor sa li se aplice nivelul cel mai avantajos de plafonare. Legea promulgata…

- Furnizorii de energie electrica atrag atenția ca toți clienții casnici ar trebui sa trimita, potrivit legii votate in Parlament, o declarație pe propria raspundere pentru a beneficia de prețurile plafonate la energia electrica, informeaza economica.net. Legea in cauza este acum la promulgare. „Din pacate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati. Printre acestea se afla și acordarea unui concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

