Guvernul urmează să aprobe un subprogram de sprijin pentru fermieri - Agro IMM Invest Guvernul urmeaza sa aprobe, în sedinta de miercuri, un subprogram de sprijin pentru fermieri în cadrul programului IMM Invest - Agro IMM Invest, potrivit Agerpres.



Pe agenda sedintei, proiectul figureaza ca proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM Invest România, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor în contextul…

Sursa articol: hotnews.ro

