- Guvernul urmeaza sa aprobe, in ședința de miercuri, proiectul de ordonanța de urgența privind angajarea a 200 de medici care au finalizat rezidențiatul in diferite specializari: ATI, urgența, pnumologie,...

- Guvernul va dezbate in prima lectura, la propunerea sefului DSU, Raed Arafat, un proiect de ordonanta de urgenta privind angajarea unui numar de 200 de medici care au finalizat rezidentiatul in diferite specialitati - ATI, urgenta, pneumologie, infectioase, epidemiologie si radiologie - care, dupa o…

- Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotararii de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate…

- Guvernul se va reuni luni in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la GuvernPremierul…

- Guvernul va adopta luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. In contextul in care secretarul de stat in Ministerul de Interne, Gheorghe Sorescu, a anuntat ca proiectul privind prelungirea starii de alerta nu are avizul Consiliului Legislativ, premierul Ludovic Orban…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, potrivit ordinii…

- Seful Cancelariei premierului Ionel Danca a anuntat ca Guvernul a avut luni in prima lectura proiectul de ordonanta de urgenta care aproba Programul „ELECTRIC-UP”, prin care va fi acordata o schema de ajutor pentru investitiile pe care le fac intreprinderile mici si mijlocii in achizitionarea si…