Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban se reunește, marți, la ora 12.30, in ședința. Guvernul urmeaza sa adopte o Hotarare prin care va prelungi starea de alerta cu 30 de zile.Ședința de Guvern este precedata de o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Premierul Ludovic Orban a declarat…

- Discutiile vor avea loc in aceasta dupa amiaza, de la ora 12.30.Guvernul Romaniei se va intruni in sedinta astazi, de la ora 12.30, ocazie cu care, cel mai probabil, se va pune in discutie si eventualitatea prelungirii starii de alerta.Potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Guvernului, anterior…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru Agerpres.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte ciudate. Urmeaza ceva foarte rau, a fost o repetiție generalaAnterior deciziei, va avea loc o sedinta…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Premierul Ludovic Orban a declarat pe acest subiect, duminica, intr-un interviu la B1 Tv, ca decizia de prelungire a starii de alerta nu este "o decizie politica", ci…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, pentru luni dimineata, sedinte ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si Guvernului, spunand ca acestea sunt necesare pentru a derula toate procedurile pentru instituirea starii de alerta.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, aseara, ca a convocat, pentru aceasta dimineata, sedinte ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si Guvernului, spunand ca acestea sunt necesare pentru a derula toate procedurile pentru instituirea starii de alerta. Imi doresc ca, odata cu trecerea la starea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința nu s-au dispus masuri ci s-au stabilit procedurile, odata cu intrarea in vigoare, incepand cu ziua de luni, 18 mai, a legii 55/2020 a starii de alerta. El a mai anunțat ca luni dimineața la ora 7,30 a convocat ședința Comitetului Național pentru Situații…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza cele trei zile nereglementate ce urmeaza expirarii starii de urgența. Prin OUG se da și definiția starii de alerta, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ședința Executivului. De altfel, la ora 20.00 incepe ședința Comitetului Național…