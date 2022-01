Guvernul urmează să aprobe o serie de hotărâri privind Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, într-o sedinta organizata în format hibrid, o serie de hotarâri privind organizarea si desfasurarea Recensamântului Populatiei si Locuintelor din România, proces amânat în anul 2021 pentru anul în curs din cauza pandemiei, noteaza Agerpres. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul instrumentarului Recensamântului Populatiei si Locuintelor din România în anul 2021, specificatiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea RPLR 2021, precum si masuri privind… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…

- Guvernul va aproba, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul instrumentarului…

- Guvernul va aproba, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei, cel mai important eveniment al anului. Astfel,…

- Institutul Național de Statistica a gazduit, miercuri, prima ședința a Consiliului de Comunicare și Transparența, organ consultativ pentru organizarea Recensamantului Populației și Locuințelor. Astfel, sub președinția academicianului Ioan-Aurel Pop, Consiliul iși propune o promovare a celui mai important…

- Romanii pot avea, in 2022, o noua zi libera, alta decat cele stabilite deja! Singurul lucru pe care trebuie sa il faca este sa completeze, in perioada 14 martie - 15 mai 2022, un formular online pentru Recensamantul Populației și Locuințelor. Astfel, OUG nr.19 din 4 februarie 2020 privind…

- Statisticienii vor salarii mai mari iar azi, 6 ianuarie, in intervalul 10-12.00 va avea loc un miting de protest al salariatilor INS la sediul INS din București. Actiunea este organizata de Sindicatul din Institutul National de Statistica si are ca obiect nemultumirea statisticienilor fata de nerespectarea…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) propune adoptarea unui proiect de Ordonanța a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutiera electronica și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere. Este vizata, printre altele,…

- Mâine, 6 ianuarie 2022, între orele 10.00 si 12.00, va avea loc un miting de protest al salariatilor INS la sediul institutiei din Bd Libertatii nr. 16, au transmis reprezentanții Sindicatului. Actiunea este organizata de Sindicatul din Institutul National de Statistica si are ca obiect…