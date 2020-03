Guvernul urmează să aprobe o OUG privind semnătura electronică Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de luni, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin care Serviciul de Telecomunicatii Speciale se preconizeaza sa devina prestator de servicii de incredere calificate (Autoritate de certificare calificata) pentru institutiile si autoritatile publice centrale in domeniul semnaturii electronice. "Luand in considerare nevoia de respectare stricta a regulilor de distantare sociala si de creare a conditiilor tehnice necesare pentru lucrul de la distanta, in conditii de izolare sau carantina, devine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

