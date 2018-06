Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pus in dezbatere publica proiectul „Investeste in tine”, prin care vrea sa le dea romanilor credite de 40.000 de lei cu dobanda zero pentru dezvoltare personala. Cristian Paun, profesor de economie la ASE, a raspuns la intrebarile „Adevarul” privind efectele acestui program, atat pozitive…

- Alexandru Petrescu, cel care conduce in acest moment Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost invitatul Mariei Toader la ”Income”, acolo unde s-a discutat despre creditare.Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru toți…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei si tot mai multe voci arata ca Guvernul nu mai are bani sa plateasca salariile si pensiile pana la finele acestui an. Chiar…

- Peste opt milioane de romani vor putea lua credite bancare cu dobanda zero garantate de stat pentru cursuri de specializare, taxe de studii, calculatoare, plata chiriei sau cazarea in caminele studentesti. Se pot lua imprumuturi si pentru abonamente la fitness, operatii estetice, interventii stomatologice,…

- Guvernul anunta iminenta lansare a unui nou program, ”Investeste in tine”, destinat in primul rand tinerilor. Este vorba despre credite fara dobanda si garantate de stat iar imprumutul poate fi luat pentru educatie, sanatate, sport, cultura. Conform precizarilor facute de vicepremierul Viorel Stefan,…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat miercuri ca guvernul nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar propune credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. "Am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani…

- Imprumuturi fara dobanda garantate de stat. Asta conține programul "Investește in tine", prezentat, marți seara, de vicepremierul Viorel Ștefan. Un program prin care tinerii fara loc de munca pot accesa fonduri de maximum 60.000 de lei daca au pana in 26 de ani sau 55.000 de lei pentru persoanele cu…

- Guvernul va aproba saptamana viitoare un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv principal investitia in educatie, cultura, sanatate, sport, locuinte,…