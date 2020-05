Guvernul urmează să aprobe înfiinţarea Grupului de Lucru 5G Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-un memorandum, infiintarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea masurilor strategice si tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor si asigurarea securitatii retelelor 5G necesare a fi implementate de Romania.



"Prin prezentul Memorandum propunem constituirea, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la aprobarea prezentului document, a unui grup de lucru interinstitutional, denumit in continuare Grupul de Lucru 5G, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

