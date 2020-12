Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Specialistilor in Confidentialitate si Protectia Datelor (ASCPD) in parteneriat cu Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) au lansat "Ghidul sigurantei datelor pe internet", pentru…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) a elaborat un set de recomandari pentru angajatori si angajati, in cazul in care activitatea se desfasoara in regim de telemunca.

- Prima editie a Romanian Cyber Security Challenge - RoCSC20, un eveniment anual ce urmareste sa descopere tinere talente in domeniul securitatii cibernetice, va avea loc sambata, anunta Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina proprie de Facebook.…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip "real-time phishing" impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania.Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha…