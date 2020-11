Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri un proiect de OUG privind acordarea asistenţei medicale prin telemedicină Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, proiect de act normativ care vizeaza instituirea cadrului general in privinta acordarii asistentei medicale prin telemedicina. "Prin prezentul act normativ se instituie cadrul general care sa permita tuturor unitatilor sanitare publice si private prevazute la art. 30 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (indiferent daca acestea se afla sau nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate) acordarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

