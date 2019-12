Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri modificările la OUG 114 şi proiectul bugetului Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2020 si proiectul Legii bugetului asigurarilor de stat pentru 2020 se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marti dimineata pe site-ul MFP. Proiectul de lege de abrogare si modificare a prevederilor Ordonantei de Urgenta 114 a fost dezbatut in prima lectura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. a anuntat vineri seara ca Fondul de Dezvoltare si Investitii va fi transferat la Ministerul Lucrarilor Publice spre desfiintare, desi operatiunea este una dificila. "Un capitol important al acestui proiect de lege priveste Fondul de Dezvoltare si Investitii,…

- Fondul de Dezvoltare si Investitii va fi transferat la Ministerul Lucrarilor Publice spre desfiintare, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Un capitol important al acestui proiect de lege priveste Fondul de Dezvoltare si Investitii, o schema, de fapt, de imprumuturi fictive, prin…

- "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in buget. Situatia arata ca dintre contractele semnate, peste 80- sunt catre primari PSD, contracte care au fost alocate in mod arbitrar. S-au depus 3.100 de proiecte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in buget.…

- 'Atata timp cat exista un Program national de dezvoltare locala (PNDL - n.r.), care poate sa cuprinda toate nevoile de finantare a unor proiecte de investitii, realizate de catre localitati, aparitia unei alte pusculite goale pentru care nu exista nicio resursa financiara, ci numai bani teoretici,…

- Cu cateva zeci de ore inainte de a se discuta in Parlament moțiunea de cenzura, Guvernul Dancila și-a amintit brusc de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). Prin Legislativ, acolo unde se hotara daca Executivul PSD va ramane sau nu in continuare in funcție, a aparut subit așa-numita ”Lista proiectelor…

- Potrivit sursei citate, banii primiti urmeaza sa fie investiti in constructia unor dispensare, in modernizarea sistemelor de iluminat public, precum si in reabilitarea infrastructurii de drumuri si poduri din localitatile respective. Luna trecuta, Guvernul a alocat prin Fondul de Dezvoltare…