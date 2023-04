Guvernul urmează să aprobe în ședința de miercuri ieftinirea temporară a tarifelor pentru polițele RCA Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, ieftinirea temporara a tarifelor politelor RCA, transmite Agerpres. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie. Potrivit notei de fundamentare, prin proiect se propune „inghetarea temporara, pentru 6 luni, a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA pentru contractele RCA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

