Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, care presupune intretinere, reparatii, modernizare in ceea ce priveste circulatia pe calea ferata.



"Prezentul proiect de hotarare stabileste directiile de actiune strategica necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piata interna a transporturilor si pentru integrarea in sistemul feroviar unic european. Scopul principal al strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare consta in fundamentarea necesitatilor de finantare a infrastructurii feroviare. Strategia…