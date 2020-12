Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT "Prin…

- Directorul Institutului National de Criminalistica merge la Piatra-Neamț Comisarul-sef Romica Potorac, Directorul Institutului National de Criminalistica, se va deplasa la Piatra Neamt, pentru a sprijini echipa de cercetare la fata locului, în ancheta legata de incendiul de la Sectia ATI a…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, care presupune intretinere, reparatii, modernizare in ceea ce priveste circulatia pe calea ferata. "Prezentul proiect de hotarare stabileste directiile de actiune strategica necesare…

- POLIDIN reapare. Institutul Cantacuzino din București pregatește un produs de acest tip. Un produs de tip Polidin si un vaccin antigripal sunt in dezvoltare la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino”, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul institutiei,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:14, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter a avut loc joi seara, in Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF)INCDFP anunța ca seismul s-a produs la ora 20.37, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a resimtit in orasele Brasov, Ploiesti, Bacau, Galati si Braila si…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 9:29, in zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Prahova, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 64 de kilometri, in…