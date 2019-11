Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:02 – Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu aproape 18,36 miliarde de lei, in urma celei de-a doua rectificari bugetare pentru 2019, in timp ce cheltuielile scad cu circa 2,09 miliarde de lei, deficitul estimat reprezentand 4,3% din Produsul Intern Brut. Potrivit…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu aproape 18,36 miliarde de lei, in urma celei de-a doua rectificari bugetare pentru 2019, in timp ce cheltuielile scad cu circa 2,09 miliarde de lei, deficitul estimat reprezentand 4,3% din Produsul Intern Brut. Potrivit…

- Guvernul Orban a lansat spre dezbatere publica proiectul de rectificare bugetara. Premierul afirma anterior ca actul normativ va veni in sprijinul autoritaților locale, prin asigurarea, spre exemplu, a fondurilor pentru buna funcționare, dar și mediului de afaceri, prin rambursarea TVA. Totodata, rectificarea…

- UPDATE, ora 10:20 – Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul intern brut in urma celei de-a doua rectificari bugetare, iar printre ministerele care vor primi fonduri suplimentare se afla Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…

- Finanțele majoreaza deficitul bugetar la 4,3% din PIB, la rectificarea bugetara. Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu peste 18,3 mld. lei Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul intern brut, in urma celei de-a doua rectificari bugetare.…

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…

- Cițu: Gaura din buget la 9 luni este de 21 miliarde de lei Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa…