- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de vineri, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro…

- Executivul de la Chișinau a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat…

- Miniștrii s-au intrunit intr-o noua ședința la Guvern. Pe ordinea de zi sunt 29 proiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor…