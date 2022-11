O noua ordonanta de urgenta in domeniul energiei urmeaza sa fie adoptata in dimineata zilei de vineri de guvern cu scopul de a reduce facturile la curentul electric. Documentul publicat aseara stabileste un mecanism pentru achizitia centralizata de energie electrica la un pret fix de 450 de lei pentru un MWh. Sistemul de achizitii ar urma sa fie valabil doi ani si trei luni. Reporter: Andrei Serban. Avand in vedere situatia determinata de cresterea pretului la energia electrica, precum si efectele provocate de aceste cresteri, guvernul urmareste, prin ordonanta de urgenta pe care vrea sa o adopte…