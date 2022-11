Deficitul bugetar al Ungariei a crescut in acest an, dupa o serie de cheltuieli inaintea alegerilor din aprilie si cresterea preturilor energiei si achizitiilor suplimentare de gaze din Rusia. Modificarea propusa la legea care reglementeaza functionarea Bancii Nationale a Ungariei ar permite guvernului sa repartizeze platile catre banca in cinci sume egale, pe o perioada de cinci ani, usurand povara imediata asupra bugetului de stat. Banca centrala a inregistrat o pierdere de 200,9 miliarde de forinti (497,44 milioane de dolari) numai in prima jumatate a anului 2022, ca urmare a cresterii costurilor…