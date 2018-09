Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI. Parlamentul European a votat miercuri pentru…

- Ungaria cauta forme legale prin care sa poata opri aplicarea prevederilor articolului șapte, titreaza Euronews . Guvernul de la Budapesta acuza alianțe pro-migrație care au acționat impotriva lui Viktor Orban. Guvernul de la Budapesta cauta soluții pentru a contesta din punct de vedere juridic votul…

- UPDATE/Parlamentul European cere lansarea unei proceduri punitive contra Ungariei, pentru periclitarea valorilor UE Strasbourg, 12 sep /Agerpres/ - Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei…

- Parlamentul European a votat, miercuri, pentru declanșarea procedurilor privind activarea Articolului 7, prin care Ungaria ramane fara drept de vot in Consiliul European. Parlamentul European a votat pentru declanșarea procedurilor privind activarea Articolului 7, prin care Ungaria rămâne…

- Momente tensionate in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii dedicate situatiei din Ungaria. Deputatii europeni au discutat la Strasbourg raportul Sargentini privind respectarea statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale in Ungaria sub guvernarea lui Viktor Orban.

- Sargentini a enumerat in raportul privin Ungaria amenintarile la libertatea media, repunerea in discutie a independentei justitiei, atacurile regulate impotriva organizatiilor neguvernamentale, renasterea antisemitismului ca si repunerea in discutie a anumitor drepturi sociale, potrivit unei analize…

- Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European, a declarat marti, la Strasbourg, cu prilejul unei dezbateri privind situatia din Ungaria, ca in aceasta vara au existat demonstratii de masa nu la Budapesta, ci la Bucuresti."Am avut demonstratii…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, isi pregateste sustinatorii pentru o eventuala infrangere intr-un vot al parlamentarilor europeni de miercuri privind statul de drept din Ungaria, scrie Politico. „Sunt majoritari parlamentarii pro-imigratie in Parlamentul European”, a afirmat Orban intr-un videoclip…