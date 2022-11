Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria poate mentine dupa 1 ianuarie plafonarea preturilor la combustibili doar daca petrolul din Rusia este livrat fara intreruperi, iar rafinaria Mol din Szazhalombatta functioneaza continuu, a anuntat luni Guvernul de la Budapesta.

- „Din cauza complexitatii proiectului si a necesarelor consultari cu Uniunea Europeana, nu va fi probabil posibil ca reglementarea sa fie supusa atentiei Cabinetului, la reuniunea din aceasta saptamana”, a explicat oficialul, potrivit Reuters.Acesta a adaugat ca obiectivul este ca intregul proiect sa…

- Plafonarea prețului la importurile de gaze naturale din Rusia de catre UE, va determina compania Gazprom sa opreasca livrarile, avertizeaza directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.

- Guvernul Ungariei a decis sa prelungeasca plafonarea preturilor la combustibili si alimentele de baza dupa 1 octombrie, cand urma sa expire aceasta masura, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Rusia a avertizat vineri Occidentul ca planurile de a incerca sa plafoneze prețul exporturilor de petrol și gaze ale Rusiei ca represalii pentru razboiul din Ucraina vor eșua și vor duce in cele din urma la instabilitatea Statelor Unite și a Europei, relateaza Reuters.

- Plafonarea preturilor in Ungaria va trebui eliminata, deoarece costa mult mai mult mentinerea acesteia, in conditiile in care preturile ridicate devin permanente, a afirmat Marton Nagy, ministrul Dezvoltarii Economiei, la postul de radio Inforadio, transmite Reuters, citat de Agerpres. In 16 iunie,…