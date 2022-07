Guvernul Ungariei a ordonat interzicerea exporturilor de combustibili precum gazele naturale şi eliminarea unui plafon privind preţurile utilităţilor Masurile, care includ si un plan de crestere a productiei interne de gaze la 2 miliarde de metri cubi, de la 1,5 miliarde de metri cubi, vor intra in vigoare din august, pentru a asigura furnizarea continua de energie in timpul iernii, a declarat seful de cabinet al premierului Victor Orban, Gergely Gulyas. Livrarile de gaze catre Europa au scazut, iar costurile combustibilului au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in februarie, si de la sanctiunile impuse ulterior de Occident, lasand tarile sa se chinuie sa reumple depozitele si sa-si diversifice canalele de aprovizionare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

