- Un important politician din FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, a recunoscut joi ca Ungaria a cumparat programul de spionaj Pegasus, dupa ce in urma cu cateva luni autoritațile de la Budapesta negau vehement acest lucru.

- Administrația Joe Biden a decis punerea pe „lista neagra” a companiei din Israel NSO Group, care a produs „Pegasus”, un program de tip „malware” folosit in scop de spionaj de catre regimuri totalitare inclusiv impotriva oficialilor guvernamentali ori a companiilor americane. Guvernul SUA a apreciat…

- Romania va intra in carantina de noapte pentru 30 de zile, conform hotararii adoptate de CNSU, iar in intervalul orar 22:00-05:00 vor putea ieși din casa doar cei vaccinați. De asemenea, cei nevaccinati care merg la serviciu vor avea nevoie de adeverința eliberata de angajator, iar persoanele nevaccinate…

- Malaezia a dispus duminica ridicarea restrictiilor de calatorie, atat la nivel intern cat si international, pentru locuitorii vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, in contextul in care tara a atins obiectivul de imunizare a 90% din populatia adulta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- DOCUMENT: Guvernul aproba ajutoare pentru locuitorii din Apuseni, afectați de inundațiile din vara. Localitațile vizate Guvernul discuta miercuri aprobarea unor ajutoare de urgența pentru localitațile din Apuseni afectate de inundații, in urma cu doua luni și jumatate. Guvernul aloca 616.000 de lei,…

- Experti ONU au solicitat un moratoriu international asupra vanzarii de tehnologii destinate supravegherii pana la stabilirea unui cadru de reglementare care sa garanteze drepturile omului. Aceasta dupa recentul scandal al interceptarilor cu software-ul de spionaj israelian Pegasus, relateaza France…

- Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca anuntatul program de investitii “Anghel Saligny”, adresat comunitatilor rurale este mai mult decat binevenit. Programul va avea un rol important, nu doar in dezvoltarea comunelor, dar si in evitarea depopularii lor, afirma parlamentarul. Guvernul condus…

- Guvernul ungar va sustine din nou universitatile maghiare care ofera cursuri in tot Bazinul Carpatic in 2021, a anuntat sambata un reprezentant al Ministerului pentru inovare si tehnologie, potrivit MTI. Cursurile joaca un rol important in strategia tarii de sprijinire a comunitatilor de etnici maghiari…