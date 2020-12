Premierul Viktor Orban a anuntat ca taxa locala pentru companiile mici si mijlocii va fi redusa la jumatate de la 1 ianuarie, pentru a sustine locurile de munca in timpul crizei coronavirusului. Aceasta taxa este insa o sursa importanta de venituri pentru municipalitati. Liderii opozitiei afirma ca reducerea taxei va pune in pericol serviciile publice si va permite guvernului nationalist sa isi exercite presiunea politica asupra oraselor. Orban a afirmat ca orasele cu mai putin de 25.000 de locuitori vor primi sprijin din partea guvernului, in timp ce situatia oraselor mai mari va fi analizata…