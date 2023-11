Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul federal elvețian a decis sa suspende sprijinul financiar pentru unsprezece organizații neguvernamentale palestiniene și israeliene, pe fondul escaladarii situației din Orientul Mijlociu. Acest lucru a fost anunțat miercuri de catre Departamentul federal elvețian al afacerilor externe Finanțarea…

- Guvernul de la Berlin a propus miercuri masuri pentru a accelera integrarea zecilor de mii de refugiati ucraineni pe piata fortei de munca, cerandu-le companiilor sa relaxeze cerintele privind cunoasterea limbii germane si sa ofere pregatire suplimentara acestora. Ministrul german al Muncii a declarat…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a indemnat sa se aștepte pina la formarea unei coaliții in Slovacia pentru a ințelege care va fi poziția Bratislavei in ceea ce privește susținerea Ucrainei dupa alegerile din 30 septembrie. Kuleba a declarat acest lucru in timp ce vorbea cu jurnaliștii…

- Ministrul rus al construcțiilor, locuințelor și serviciilor comunale, Irek Fayzullin, a declarat la 29 septembrie ca guvernul rus ar putea sa nu reconstruiasca toate orașele distruse in luptele din Ucraina ocupata, invocand lipsa populației in unele orașe distruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ieri ca planul de pace propus de Ucraina, dar și cele mai recente propuneri ale ONU de relansare a inițiativei privind cerealele prin Marea Neagra sunt "nerealiste”.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, la televiziunea de stat ca fortele ruse mentin o „aparare activa” in fata contraofensivei ucrainene si ca Moscova nu are alta optiune decat sa invinga in Ucraina, potrivit Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Guvernul ungar se asteapta, la reuniunea informala a ministrilor de externe din Uniunea Europeana ce are loc joi la Toledo, la „mari presiuni” referitoare la propunerea europeana de a finanta livrari suplimentare de arme pentru Ucraina, dar nu „va ceda inaintea indeplinirii conditiilor sale”, afirma…

- Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, se pregatește sa efectueze o vizita in Ucraina, vineri, conform surselor diplomatice turce, citate de agenția de știri de stat Anadolu, informație preluata de Reuters.