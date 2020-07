Stiri pe aceeasi tema

- Executivul PNL vine, prin Planul de relansare economica, cu un termen ambitios pentru finalizarea construirii primelor 3 spitale regionale, si anume anul 2027. Spitalul Regional de Urgența Cluj va costa, potrivit Guvernului, 539,59 milioane euro; Spitalul Regional de Urgența Iași - 500,35 milioane de…

- Inca un operator european primește ajutor de la stat. Austrian Airlines obtine 300 de milioane de euro, pentru a supraviețui pandemiei Austrian Airlines (AUA) si Guvernul de la Viena au ajuns la un acord privind acordarea unor imprumuturi, garantate de stat in proportie de 90%, pentru a salva locurile…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi o ordonanța prin care prefecturile vor distribui 1.188.000 de pachete cu hrana și cu produse de igiena romanilor aflați in situații defavorizate. Printr-un alt act normativ, Executivul a aprobat acordarea unui stimulent financiar de 1.150 de lei pentru 38.000 de…

- Cei 135 de operatori care deservesc linia TelVerde, unde cetatenii din tara si strainatate pot suna sa ceara specialistilor epidemiologi informatii utile despre prevenirea infectarii cu COVID-19, au preluat peste 187 de mii de apeluri in perioada starii de urgenta, informeaza Serviciul de Telecomunicatii…

- La nivel national exista in jur de trei milioane de hectare de culturi deja compromise, iar cele mai mari pagube au fost semnalate la cereale. Urmarea? Mulți fermieri sustine deja ca painea va fi mai scumpa de la toamna, dar autoritațile ii contrazic. Cel putin pentru moment. Ministrul Agriculturii,…

- Ungaria ar putea inregistra, in acest an, o contractie a economiei mai grava decat estimarea de 3% avansata luna trecuta de Guvernul de la Budapesta, iar actuala tinta de deficit bugetar de 3% din PIB "nu este sculptata in piatra", a declarat, vineri seara, ministrul ungar al Finantelor, Mihaly Varga,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca a dat instructiuni administratiei sale sa suspende finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru ca agentia a "esuat în misiunea sa de baza" privind raspunsul la epidemia de Covid-19, relateaza BBC. …

- Guvernul de la Budapesta trimite teste și echipamente de protecție pentru maghiarii din Transilvania, scrie psnews.ro. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca este vorba de 600 000 de masti si cateva zeci de mii de costume si alte echipamente de protectie, respectiv si teste, urmand…