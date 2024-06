Bugetele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Constituționale vor primi o suplimentare de 600 milioane lei din Fondul de Reverva al guvernului. Decizia fost luata prin hotararea de guvern din 21 iunie. La finalul saptamanii trecute, Executivul condus de Marcel Ciolacu a remis o Hotarare […] The post Guvernul umbla serios la Fondul de Reverva Bugetara. Unde au ajuns deja sute de milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .