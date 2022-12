Stiri pe aceeasi tema

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) a cerut marti UEFA sa impuna sanctiuni imediate impotriva clubului italian Juventus Torino, scrie ziarul belgian Le Soir. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uniunea Europeana a impus marți sancțiuni suplimentare Iranului, vizand 29 de persoane și trei organizații, ca raspuns la ceea ce a descris drept folosirea pe scara larga a forței de catre autoritatile de la Teheran impotriva protestatarilor pașnici, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la…

- G7 intenționeaza sa continue sa impuna sancțiuni impotriva Rusiei și a statelor care susțin Moscova in operațiunea militara speciala, se arata in declarația comuna a miniștrilor de externe ai G7, anunța Rosbalt, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina depune eforturi pentru a impune sancțiuni internaționale impotriva propagandiștilor ruși, a liderilor de opinie și a reprezentanților din industria spectacolului care susțin teroarea impotriva ucrainenilor, potrivit RBC, scrie Rador.…

- Canada va impune sanctiuni asupra a 34 de indivizi si o entitate despre care sustine ca sunt complici la diseminarea dezinformarii si propagandei ruse, a comunicat luni Ministerul canadian de Externe, informeaza Reuters, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe țari ale Uniunii Europene s-au opus celui de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit jurnalistului Rikard Jozwiak, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Canada a impus noi sanctiuni impotriva Iranului pentru incalcari ale drepturilor omului, inclusiv pentru moartea tinerei kurde Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, care a incetat din viata in timp ce se afla in custodia politiei moralitatii, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Japonia a adaugat 21 de companii rusești pe lista companiilor vizate de sancțiuni și a interzis, de asemenea, exportul de marfuri care are legatura cu producerea de arme chimice in Rusia - transmite Ministerul de Externe japonez, conform Rador, care citeaza Interfax. Fii la curent cu cele…