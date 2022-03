Stiri pe aceeasi tema

- Japonia acorda ajutor umanitar de urgența Ucrainei și țarilor vecine, inclusiv Romaniei. Guvernul japonez a decis la 11 martie sa acorde un ajutor umanitar de urgența in valoare de 100 milioane de dolari pentru a ajuta oamenii din Ucraina care se confrunta cu greutați in Ucraina și in țarile invecinate.…

- Vești IMPORTANTE! Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR vine cu noi schimbari legislative pentru milioane de romani care investesc lunar in acest tip de pensie. Noile reglementari de-a dreptul radicale efectuate de Executiv au rolul de a asigura o stabilitate a acestui sistem de pensii. Citește mai…

- Guvernul italian a sechestrat bunuri in valoare de 140 de milioane de euro in aplicarea sanctiunilor internationale impuse oligarhilor rusi, printre care se numara confiscarea a doua iahturi, o vila si mai multe proprietati de lux ale unor oameni de afaceri apropiati presedintelui rus Vladimir Putin,…

- Un atac aerian rus a vizat marti turnul televiziunii din Kiev si a antrenat o intrerupere a difuzarii, anunta Ministerul ucrainean de interne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- In prima saptamana a razboiului Rusia-Ucraina, guvernul ucrainean a contactat comunitatea cripto pe Twitter pentru a strange fonduri pentru a-și sprijini civilii și trupele. Ucraina a inceput acum sa accepte Bitcoin ( BTC ), Ethereum ( ETH ) și Tether ( USDT ) ca donații, conform cointelegraph.com.…

- Guvernul ceh a aprobat sambata trimiterea de arme si munitii in valoare de 188 de milioane de coroane cehesti (peste 7,6 milioane de euro), pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva atacului rus, a anuntat Ministerul Apararii al Republicii Cehe, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Programul Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027, cu un buget de total de peste 87,7 milioane de euro. Programul va finanta proiecte privind protectia mediului si adaptarile la schimbarile climatice, sanatate si educatie, turism si cultura, respectiv managementul frontierei,…

- Guvernul australian a anuntat marti o investitie de 804,4 milioane de dolari australieni (577 milioane de dolari, sau 511 milioane de euro) pentru proiecte de supraveghere prin drone si elicoptere a Antarcticii, zona in care China si-a extins activitatile si prezenta, relateaza EFE. Fii la…