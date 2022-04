Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca Rusia incearca sa creeze noi „pseudo-republici” in Ucraina pentru a distruge țara, dar a precizat ca forțele ruse nu au nici puterea, nici spiritul pentru a cuceri țara pe care o conduce. Intr-un videoclip postat pe conturile sale de socializare sambata…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre situația din Ucraina și despre un eventual dialog cu Rusia in legatura cu solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- UPDATE 2 Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin au convenit, duminica, sa faca tot posibilul pentru a se ajunge rapid la un armistitiu in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Totodata, cei doi șefi de stat au cazut de acord, in cadrul unei convorbiri…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…