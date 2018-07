GUVERNUL tuturor gafelor! Lista COMPLETĂ a bazaconiilor spuse de miniștri Gafa impardonabila de miercuri a Vioricai Dancila – confuzia dintre capitala Muntenegrul și cea a Kosovo – este utima și cea mai grava dintr-un lung șir de greșeli de exprimare și de protocol. Gafa premierului a fost secondata de comparația inacceptabila facuta de ministrul Petre Daea intre incinerarea porcilor bolnavi și genocidul populației evreiești. Mai jos, o lista a dovezilor proastei pregatiri, a agramatismelor și a dificultaților reale de exprimare din partea celor care sunt miniștri in Guvern. Gafelor din prestațiile publice ale miniștrilor li se adauga scandalurile care au zguduit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

