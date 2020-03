Guvernul trimite controale peste firmele din București: scandalul poluării ia amploare Ministrul Muncii Violeta Alexandru a solicitat Inspecției Muncii sa desfașoare, in paralel cu verificarile efectuate de instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, un control privind siguranța in munca la firmele de mediu din București, in paralel cu verifficarile efectuate de Mediu. Citește și: Guvernul INTERZICE romanilor sa-și mai creasca porcii in propria gospodarie/ UPDATE „Avand in vedere numarul mare de sesizari privind eventualele incalcari ale normelor de mediu la firmele din București și din Ilfov care desfașoara activitați presupunand și procese de ardere, am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe contul sau de Facebook ca a solicitat Inspecției Muncii sa deruleze o serie de verificari la firmele din București și Ilfov care desfașoara...

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a solicitat Inspectiei Muncii sa deruleze o serie de verificari la firmele din Bucuresti si judetul Ilfov care desfasoara activitati ce presupun si procese de ardere. "Avand in vedere numarul mare de sesizari privind eventualele incalcari…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat ca Executivul are toata deschiderea la nivelul Ministerului Mediului pentru rezolvarea problemei poluarii in Bucuresti, dar situatia nu poate fi remediata cu „raspunsuri tafnoase” venite de la Primaria Generala.

- ​Firmele mici și mijlocii din România, inclusiv din București și județul Ilfov, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat, de pâna la 450.000 de lei (aproape 94.000 euro) fiecare în programul Microindustrializare 2020, sau pâna la 250.000 de lei (52.000 de euro) fiecare…

- Instituția susține ca a primit 54 de petiții. Oamenii au semnalat gradul ridicat de poluare din București.La inceputul anului, ministrul Mediului a semnalat faptul ca, de foarte mult timp, Garda de Mediu nu a emis nicio sancțiune Primariei Capitalei, deși au existat mai multe sesizari.In replica, reprezentanții…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța controale la firmele care se ocupa de dezinfecții și deratizari și propune ca aceste acțiuni de igienizare sa fie anunțate. Decizia vine dupa cazurile de la Arad și București, unde s-au fasut astfel de operațiuni, iar elevii au ajuns la spital.…

- "Scandalul deratizarilor de la Școala 133 din Bucuresti și de la Liceul Germandin Arad, reprezinta un motiv in plus de ingrijorare pentru toți parintii din Romania, pe langa absenta autorizatiei ISU ori conditiile rusionase ale toaletelor exterioare, care pun zilnic in pericol viata multor copii…

- Politistii Brigazii Rutiere au acționat, miercuri, pe arterele principale din municipiul București, pentru depistarea conducatorilor in trafic care nu respecta regulile de circulație.Polițiștii au amendat soferi care depaseau autovehiculele oprite in coloana la semafor sau care nu respectau indicatorul…