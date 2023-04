Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Guvernul pregatește masuri de criza, dupa ce ANAF a colectat mai puțin decat era previzionat de la inceputul anului și pana acum. Doar in prima parte a anului gaura la buget este de 20 de miliarde."Am avut o analiza asupra primului trimestru și decizia este ca este nevoie de o serie de ajustari inclusiv…

- Potrivit unor surse politice, liderii Coaliției au agreat mai multe masuri propuse de ministrul Finanțelor pentru reducerea cheltuielilor, creșterea colectarii taxelor și incadrarea in deficitul bugetar, printre care reducerea membrilor din consiilie locale și a indemnizației de ședința.

- „Venitul la bugetul de stat, de exemplu, daca vorbim despre venituri la bugetul de stat, noi preconizam in jurul la 69,8, adica undeva 70 de miliarde de lei, cheltuielile undeva vreo 84 de miliarde, inseamna ca undeva vreo 14 miliarde la noi va fi deficitul la bugetul de stat“, anunța ministra Finanțelor…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen sustine ca lucreaza indeaproape cu organismele de reglementare din domeniul bancar pentru a raspunde la colapsul Silicon Valley Bank si a-i proteja pe deponenti, dar a precizat totusi ca nu este avuta in vedere o salvare a bancii via o injectie de fonduri publice,…

- ”Indicatorul datorie guvernamentala calculat in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, pe baza datelor preliminate, exprimat ca procent in PIB, se situeaza la nivelul de 47,2% din PIB, la sfarsitul lunii decembrie 2022. Conform metodologiei Uniunii Europene ponderea datoriei guvernamentale in…

- Guvernul a aprobat plafonul pentru programul Prima Casa, pentru anul 2023, un plafon in valoare de 1,5 miliarde de lei. Anunțul a venit de la ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, la finalul ședinței de guvern de joi. In cazul in care acest plafon va fi epuizat, fondurile ar putea fi suplimentate – reiese…

- Guvernul a aprobat joi plafonul de garanții de 1,5 miliarde de lei pentru programul Noua casa, iar ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat ca iși dorește ca acest plafon sa fie epuizat pana la jumatatea anului și sa fie suplimentat.